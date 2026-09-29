Londra: scambi in positivo per Anglo American

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società mineraria , con una variazione percentuale del 2,55%.



Il movimento di Anglo American , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,32 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 40,85. Il peggioramento di Anglo American è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 39,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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