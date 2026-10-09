Londra: scambi al rialzo per Anglo American

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società mineraria , che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Anglo American rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Analizzando lo scenario di Anglo American si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 41,12 sterline. Prima resistenza a 41,73. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 40,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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