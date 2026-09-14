Londra: performance negativa per Anglo American

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società mineraria , con una flessione del 2,56%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Anglo American rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Anglo American evidenzia un declino dei corsi verso area 38,5 sterline con prima area di resistenza vista a 39,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```