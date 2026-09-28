Londra: rosso per Anglo American

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria , che tratta con una perdita del 2,94%.



Lo scenario su base settimanale di Anglo American rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di Anglo American che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 38,98 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 39,62. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 38,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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