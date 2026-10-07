Londra: andamento negativo per Anglo American

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria , che tratta con una perdita del 2,19%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Anglo American più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di Anglo American è in rafforzamento con area di resistenza vista a 40,89 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 40,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 41,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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