Parigi: rosso per Bouygues

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che mostra un decremento dell'1,81%.



La tendenza ad una settimana di Bouygues è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 42,74. Il peggioramento di Bouygues è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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