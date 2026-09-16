Parigi: andamento sostenuto per Bouygues

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,24%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bouygues rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario tecnico di Bouygues mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,22 Euro con area di resistenza individuata a quota 45,03. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 43,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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