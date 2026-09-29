Milano 11:42
52.166 +0,78%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:41
10.713 +0,26%
Francoforte 11:42
25.484 +0,43%

Parigi: si concentrano le vendite su Vinci

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su Vinci
Rosso per il gruppo industriale francese, che sta segnando un calo del 3,46%.
Condividi
```