Milano 11:42
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:41
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Parigi: seduta difficile per Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: seduta difficile per Eiffage
A picco il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che presenta un pessimo -4,1%.
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