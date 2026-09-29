Parigi: Eiffage scende verso 100,6 Euro
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,10%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Eiffage, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Eiffage, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 100,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 103,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 99,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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