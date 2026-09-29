Milano 17:35
51.805 +0,09%
Nasdaq 20:57
30.361 +0,28%
Dow Jones 20:57
51.331 -0,29%
Londra 17:35
10.637 -0,45%
Francoforte 17:35
25.399 +0,10%

Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per STMicroelectronics
Seduta positiva per il microchip-maker italo-francese, che avanza bene del 3,22%.
Condividi
```