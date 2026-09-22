Parigi: si concentrano le vendite su Orange

(Teleborsa) - Sottotono la società di tlc , che passa di mano con un calo del 2,23%.



La tendenza ad una settimana di Orange è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della multinazionale delle tlc suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,94. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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