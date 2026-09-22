Parigi: si concentrano le vendite su Orange
(Teleborsa) - Sottotono la società di tlc, che passa di mano con un calo del 2,23%.
La tendenza ad una settimana di Orange è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico della multinazionale delle tlc suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,94. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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