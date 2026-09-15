Parigi: si concentrano le vendite su Euronext
(Teleborsa) - Ribasso per la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali, che presenta una flessione dell'1,81%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Euronext mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,13%, rispetto a -3,22% dell'indice di Parigi).
Il quadro di medio periodo di Euronext ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 158,9 Euro. Primo supporto individuato a 156,6. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 161,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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