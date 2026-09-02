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Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Amsterdam: si concentrano le vendite su ArcelorMittal
Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione dell'1,95%.
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