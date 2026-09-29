SILVER del 28/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre
Giornata da dimenticare per il metallo prezioso, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,43% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico dell'argento suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 58,72 con tetto rappresentato dall'area 65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56,62.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)