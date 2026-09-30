Milano 10:30
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Dow Jones 29-set
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Londra 10:30
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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un -0,04%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9468. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9442. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9494.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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