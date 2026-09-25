Milano 9:49
52.053 +0,99%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:49
10.715 +0,32%
25.403 +0,54%

Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,97%

Il FTSE MIB esordisce a 52.044,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,97%
Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dello 0,97%, a quota 52.044,25 in apertura.
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