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Borsa: Avvio in rialzo per Milano, in progresso dello 0,97%
Il FTSE MIB esordisce a 52.044,25 punti
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25 settembre 2026 - 09.02
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Balza in avanti il principale indice della Borsa di Milano, con un incremento dello 0,97%, a quota 52.044,25 in apertura.
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