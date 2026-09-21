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Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,52%

Il FTSE MIB esordisce a 51.814,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Milano, +0,52%
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che avanza dello 0,52%, dopo aver aperto a 51.814,92 punti.
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