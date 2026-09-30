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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,27% alle 04:50
Il Nikkei 225 allunga a 66.315,61 punti
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30 settembre 2026 - 04.50
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Risultato positivo dell'1,27% per Tokyo, alle 04:50, che continua gli scambi a 66.315,61 punti.
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