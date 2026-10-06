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Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,17% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 70.762,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,17% alle 08:20
Risultato positivo dell'1,17% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 70.762,77 punti.
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