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Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,89%

Il CAC40 termina gli scambi a 7.964,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,89%
Si è mossa in territorio negativo Parigi, in ribasso dello 0,89%, archiviando la giornata a 7.964,51 punti.
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