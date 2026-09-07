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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,92%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.414,82 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,92%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,92%, archiviando la giornata a 25.414,82 punti.
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