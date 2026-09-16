Milano 15-set
51.555 0,00%
Nasdaq 15-set
28.938 -0,65%
Dow Jones 15-set
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Londra 15-set
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Francoforte 15-set
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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,94%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 24.683,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,94%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,94%, archiviando la giornata a 24.683,48 punti.
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