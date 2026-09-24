Milano 17:35
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Nasdaq 17:56
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Dow Jones 17:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 51.543,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,85%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,85%, archiviando la giornata a 51.543,45 punti.
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