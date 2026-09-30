Commercialisti, Ordine Napoli primo in Italia a lanciare Wallet di Identità Digitale

realizzato sulla Wallet Platform di Namirial

(Teleborsa) - L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli è il primo ordine professionale in Italia a dotarsi di un Wallet di identità digitale dedicato ai propri iscritti. L'iniziativa, realizzata sulla Wallet Platform di Namirial, segna un passaggio strategico dal tradizionale tesserino fisico a una credenziale elettronica certificata, sviluppata in piena conformità con le linee guida tecniche IT-Wallet.



L'applicazione non si limita a digitalizzare il tesserino professionale: consente infatti la verifica in tempo reale dell'effettiva iscrizione all'albo e della validità della credenziale, semplificando i controlli per tutti i soggetti coinvolti nella vita professionale del commercialista. Il Wallet integra inoltre la gestione dei crediti formativi e dei relativi esoneri, il pagamento delle quote associative, il badge di accesso fisico ai tribunali e alle sedi istituzionali, l'accesso ai servizi fiduciari Namirial quali la PEC e firma elettronica qualificata.



“Questa iniziativa nasce dall’ascolto delle esigenze quotidiane dei colleghi e dalla volontà di costruire un Ordine sempre più vicino, moderno ed efficiente. La trasformazione digitale - sottolinea Matteo De Lise, presidente dell’Odcec di Napoli - ha valore soltanto quando produce benefici concreti, riduce gli ostacoli burocratici e rende più semplice il rapporto tra professionisti e istituzioni. Il primato raggiunto dall’Ordine di Napoli rappresenta motivo di orgoglio, ma soprattutto una responsabilità: continuare a innovare, anticipando le esigenze della categoria e migliorando costantemente la qualità dei servizi offerti agli iscritti. Ci poniamo all'avanguardia nel percorso di trasformazione digitale degli enti professionali italiani, offrendo ai nostri iscritti uno strumento unico, sicuro e interoperabile, capace di semplificare la gestione quotidiana dell'attività professionale e di anticipare gli standard nazionali ed europei in materia di identità digitale”.



"Il progetto con l'Ordine di Napoli dimostra che il Wallet di identità digitale non è un traguardo del futuro ma uno strumento già operativo. Abbiamo costruito la nostra Wallet Platform - evidenzia Massimiliano Pellegrini, amministratore delegato di Namirial - perché fosse da subito allineata a IT-Wallet e all'EUDI Wallet: chi la adotta oggi non dovrà rifare nulla domani, quando il quadro nazionale ed europeo sarà pienamente operativo. Gli Ordini professionali, con le loro credenziali qualificate e la loro relazione di fiducia con gli iscritti, sono il punto di partenza naturale di questo percorso".

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