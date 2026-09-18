Commercialisti, Clelia Buccico presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Odcec Napoli

(Teleborsa) - La professoressa Clelia Buccico, ordinario di Diritto tributario alla Scuola Superiore Meridionale, è il nuovo presidente del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.



Nel corso della seduta di insediamento, il Comitato ha anche nominato Simona Catuogno (Università Federico II) vicepresidente e Salvatore Sbrizzi (già magistrato) segretario.



"Un Comitato Scientifico autorevole rafforza la capacità della ‘Fondazione’ di interpretare i cambiamenti economici, normativi e tecnologici che interessano la nostra professione. Ricerca e alta formazione – ha sottolineato Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli - sono strumenti indispensabili per offrire ai professionisti iscritti competenze sempre più qualificate e risposte concrete alle nuove esigenze del mercato. Attraverso il dialogo tra professione, università e istituzioni vogliamo riaffermare la centralità dei commercialisti, interlocutori strategici per le imprese, le famiglie e lo sviluppo del territorio".



L’organismo è attualmente composto da dodici membri, con la possibilità di estendere la partecipazione fino a un massimo di quindici componenti. Ne fanno parte Federico Alvino (Università Parthenope), Francesco Bifulco (Università Federico II), Ilaria Desiderio (Camera di Commercio di Napoli), Amedeo Lepore (Università Luigi Vanvitelli); Luigi Lepore (Università Parthenope), Marco Maffei (Università Federico II), Pasquale Pistone (Università di Salerno), Gian Paolo Sarnataro (Banca d’Italia) e Roberto Vona (Università Federico II).



"L’insediamento del Comitato Scientifico rappresenta un passaggio fondamentale per la ‘Fondazione’. Abbiamo scelto personalità di riconosciuta competenza tecnica, provenienti dal mondo accademico, professionale e istituzionale - ha evidenziato Paolo Nagar, presidente della Fondazione dell’Odcec di Napoli -, che nel prossimo quadriennio contribuiranno a rafforzare le nostre attività di ricerca, approfondimento e alta formazione. Il loro apporto sarà prezioso per valorizzare la professione e affrontare con autorevolezza le nuove sfide della categoria".



Il Comitato Scientifico rivestirà un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi statutari della Fondazione, orientati alla valorizzazione della professione di dottore commercialista ed esperto contabile attraverso la ricerca scientifica e l’alta formazione.



L’organismo svolgerà funzioni consultive e propositive in ambito culturale e tecnico-scientifico, formulando pareri sui programmi e sulle iniziative che saranno sottoposti alla sua attenzione. L’obiettivo è favorire un confronto qualificato tra professione, università e istituzioni, contribuendo all’aggiornamento delle competenze e all’elaborazione di proposte utili alla categoria.



Alla riunione ha partecipato Vincenzo Moretta, vicepresidente nazionale del Cndcec, che ha assicurato il proprio sostegno alle attività della Fondazione pertenopea, auspicando che il contributo del nuovo Comitato Scientifico possa rafforzare la centralità dei commercialisti nello sviluppo delle imprese e nella risposta alle esigenze delle famiglie.

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