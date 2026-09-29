Commercialisti, De Lise: "Confronto con Agenzia Entrate utile per professionisti"

Giornata inaugurale del ciclo di seminari "Aiuti di Stato. Quadro normativo, cumulabilità degli incentivi, agevolazioni nelle dichiarazioni dei redditi e nel bilancio"

(Teleborsa) - "Abbiamo promosso questo ciclo di incontri sulla rendicontazione nella finanza agevolata in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, con l’obiettivo di consolidare un dialogo sempre più proficuo. Il percorso offrirà agli iscritti una formazione concreta e la possibilità di conoscere preventivamente gli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria sull’applicazione delle norme. Il confronto sarà utile anche all’Agenzia, che potrà comprendere meglio le difficoltà operative incontrate dai professionisti e contribuire all’individuazione di soluzioni condivise ed efficaci”.



E' quanto annuncia Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, intervenuto nel corso della giornata inaugurale del ciclo di seminari "Aiuti di Stato. Quadro normativo, cumulabilità degli incentivi, agevolazioni nelle dichiarazioni dei redditi e nel bilancio" promosso dall’Odcec Napoli a Palazzo Calabritto.



L’importanza del dialogo tra Agenzia e professionisti è stata messa in luce anche da Myriam Clemente, direttrice della Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate di Napoli, che aggiunge "parteciperemo al ciclo di seminari con lezioni dedicate a tematiche specifiche, per rendere sempre più efficace lo scambio di informazioni con i professionisti. Gli incontri rappresentano un’ulteriore occasione di dialogo e confronto, finalizzata a promuovere una formazione concreta e ad accrescere le competenze necessarie per migliorare il lavoro di tutti".



Marilena Nasti, consigliere dell’ordine partenopeo, ha spiegato "il ciclo di seminari dedicato al riordino del sistema degli incentivi ha carattere trasversale, poiché si rivolge sia ai colleghi che operano nella finanza agevolata sia a quelli impegnati in ambito fiscale, con particolare riferimento ai crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni. Abbiamo programmato gli incontri affinché si concludano il 7 ottobre, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del 2 novembre per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, offrendo così ai professionisti indicazioni utili e tempestive".



Secondo Liliana Speranza, consigliere dell’Odcec Napoli, "la preparazione del professionista nell’ambito della finanza agevolata è fondamentale, perché sono cambiate sia l’architettura dei bandi sia le tipologie degli incentivi disponibili. La sfida non consiste soltanto nell’ottenere il finanziamento, ma soprattutto nel garantirne il mantenimento, rispettando correttamente tutti gli obblighi previsti ed evitando eventuali revoche. Particolare attenzione deve essere riservata alla cumulabilità delle misure, un aspetto complesso che, se gestito in modo inadeguato, può comportare sanzioni e determinare la perdita del contributo”.



Roberto Coscia, consigliere dell’Odcec partenopeo, ha agigunto che "le Commissioni Finanza agevolata e Imposte dirette collaborano nell’approfondimento di temi strategici, esaminandoli da diverse prospettive professionali. Incentivi fiscali e agevolazioni devono essere correttamente inquadrati, con particolare attenzione alla loro esposizione nei modelli dichiarativi e nelle note integrative dei bilanci delle società di capitali. È un lavoro interdisciplinare di grande utilità, che intendiamo mettere a disposizione dei colleghi per offrire indicazioni chiare e strumenti operativi".





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