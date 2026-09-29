Eventi e scadenze del 29 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 29/09/2026

Appuntamenti:

Festival dell’Acqua - Roma, Palazzo della Cancelleria e Centro Congressi "La Nuvola" - 9ª edizione dell'appuntamento dedicato al servizio idrico integrato, promosso da Utilitalia, in collaborazione con Acea e in contemporanea con il Forum Euromediterraneo dell'Acqua. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, tecnici ed esperti nazionali e internazionali, chiamati a discutere le principali sfide del settore idrico, tra i quali, il presidente dell'ARERA Nicola Dell'Acqua, la vicepresidente della BEI Gelsomina Vigliotti, la commissaria europea per l'Ambiente e la resilienza idrica Jessika Roswall, il DG dell'ISPRA Fabrizio Penna, il ministro Lollobrigida e Raffaele Fitto (da lunedì 28/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Reserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

UE - Consiglio "Agricoltura e pesca" - Il Consiglio punterà a raggiungere un orientamento generale parziale sul regolamento che stabilisce il sostegno dell'UE alla politica comune della pesca, alle politiche marittime e dell'acquacoltura dell'UE e al patto per gli oceani per il periodo successivo al 2027. Tra gli altri temi, i ministri discuteranno della politica agricola comune post-2027 e procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione dei mercati agricoli (da lunedì 28/09/2026 a martedì 29/09/2026)

Italian Energy Summit 2026 - Dallo shock energetico al nuovo equilibrio globale - La 26ª edizione del Summit del Sole 24 Ore, si svolge a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Punto di riferimento per il mercato energetico italiano e internazionale al quale partecipano istituzioni politiche e principali operatori del settore dell'energia. Tra gli interventi, i ministri Foti e Pichetto Fratin, il Presidente di ARERA, gli AD di GSE, ENI, Prysmian, Snam, A2A, ERG, Saipem, Ansaldo Energia, l'AD e DG di Terna e molti altri nomi di spicco (da martedì 29/09/2026 a mercoledì 30/09/2026)

Forum EuroMediterraneo dell’Acqua - La Nuvola di Roma - Evento promosso dal Comitato Italiano One Water in collaborazione con l'Unione per il Mediterraneo e l'Istituto Mediterraneo dell'Acqua di Marsiglia, che riunirà oltre 5.000 partecipanti, più di 40 delegazioni internazionali e oltre 100 conferenze e incontri. L'obiettivo è portare al centro dell'agenda internazionale la gestione sostenibile delle risorse idriche e la sicurezza dell'acqua nel Mediterraneo. Tra gli interventi, i ministri Tajani, Pichetto Fratin, Lollobrigida, Musumeci, Bernini e Zangrillo, e Qu Dongyu, Direttore Generale della FAO (da martedì 29/09/2026 a venerdì 02/10/2026)

Attività di Governo - Giorgia Meloni a Praga - Praga - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà in visita nella Repubblica Ceca

10:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Colonna - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla ‘Business Mission Italia-Portogallo 2026 sulla Blue Economy e l'Industria Marittima’, organizzato da Federazione del Mare e Fórum Oceano

11:00 - Cerimonia di Premiazione "10 tesi per la sostenibilità" - Campus Luiss di Viale Pola, Roma - Concorso nazionale promosso da Fondazione Symbola, Luiss e Unioncamere che premia i migliori elaborati universitari sullo sviluppo sostenibile. Interverranno, tra gli altri, Emiliana De Blasio, Advisor per Diversità, Inclusione e Sostenibilità Luiss, Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021 da remoto e Anna Maria Bernini, Ministro dell'Università e della Ricerca, parteciperanno con un video messaggio

11:00 - Camera dei Deputati - Femminicidio, audizione ministro Abodi - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, svolge l'audizione del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nell'ambito del filone di inchiesta sulla violenza di genere nel mondo dello sport

12:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'evento ‘Vespa 80. Ottant'anni di stile, innovazione e libertà’, organizzato dall'Intergruppo parlamentare di FdI

12:00 - Camera dei Deputati - Degrado città e periferie, audizione ministro Foti - Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l'audizione del Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti

14:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizioni Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

14:30 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla presentazione del progetto "Ricerca clinica e innovazione: strategie per la competitività e la crescita. Un modello di cooperazione tra pubblico e privato come leva per l'attrazione di investimenti in ambito Life Science", promosso dal gruppo Astrazeneca

15:00 - Presentazione di "Maker Faire Rome - The European Edition" - Camera di Commercio di Roma - Conferenza stampa di presentazione della XIV edizione di "Maker Faire Rome - The European Edition", evento dedicato all'innovazione che riunisce imprese, mondo accademico, enti di ricerca, maker e innovatori per condividere progetti con il pubblico. La manifestazione si terrà dal 23 al 25 ottobre 2026 al Gazometro Ostiense. Interviene Maurizio Pezzetta, Presidente di Innova Camera

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Acea - Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per: modifica dell'articolo 15.1 dello Statuto, ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 13 a 14 e nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione - seconda convocazione

Adventure - Assemblea: Assemblea in sede ordinaria, per nomina società di revisione e, in sede straordinaria, in relazione a proposta di frazionamento delle azioni emesse nel rapporto di otto azioni per ogni azione

Beewize - CDA: Relazione Semestrale

Borgosesia - CDA: Relazione Semestrale

Ediliziacrobatica - Assemblea: Seconda convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del bilancio della Società e la presa d’atto del bilancio consolidato del Gruppo relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028 - CDA: Approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2026, sottoposta volontariamente a revisione contabile

Ehi - Assemblea: Assemblea Straordinaria in seconda convocazione per modifica degli articoli 3 e 10 dello statuto sociale

E.P.H. - CDA: Relazione Semestrale

Eukedos - CDA: Relazione Semestrale

Fidia - CDA: Relazione Semestrale

Gens Aurea - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 (1H)

GPI - CDA: Relazione Semestrale

Juventus - CDA: Bilancio

OPS Italia - CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026

OSAI Automation System - CDA: Approvazione del progetto di bilancio della Società ed il bilancio consolidato del Gruppo relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata

Oxford Instruments - Risultati di periodo

Seri Industrial - CDA: Relazione Semestrale

Tesselis - CDA: Relazione Semestrale

Yakkyo - CDA: Relazione Semestrale





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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