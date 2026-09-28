Uni.ON: UniCredit Foundation e Fondazione Don Gino Rigoldi danno via a terza edizione

(Teleborsa) - Accompagnare i giovani meritevoli nel loro percorso di studi, affinché talento e impegno possano prevalere sulle barriere economiche e sociali: con questo obiettivo parte la terza edizione di Uni.ON – Accendi il tuo futuro, il programma nazionale ideato e promosso da UniCredit Foundation in collaborazione con la Fondazione Don Gino Rigoldi ETS. Dopo le prime due edizioni in Lombardia e Campania, quest’anno l’iniziativa si amplia e arriva per la prima volta anche in Puglia e Veneto, coinvolgendo complessivamente quattro regioni italiane.



Il bando si rivolge agli studenti iscritti al quinto anno delle scuole superiori statali di Campania, Lombardia, Puglia e Veneto. L’iniziativa offre un percorso integrato che combina l’accesso gratuito a un Campus Universitario Immersivo di 100 ore, con un premio di 500 euro per chi supera il test finale previsto al termine del Campus, e la possibilità di concorrere per 200 borse di studio universitarie, 50 per ciascuna regione, per l’iscrizione a facoltà STEM ed economiche.



Ne è esempio Andrew, cresciuto a Milano, che si è iscritto a Ingegneria al Politecnico. “Partecipare al Campus di Uni.ON mi ha permesso di conoscere altri ragazzi che come me hanno il sogno dell’università, mi ha aiutato in momenti molto difficili della mia vita familiare a capire di potercela fare e di non essere solo”. Il progetto infatti riparte dai risultati delle scorse edizioni, che hanno visto storie di riscatto come quella di Fausto, diplomato a Napoli e oggi studente di Informatica all’Università degli Studi di Napoli Federico II grazie alla borsa di studio Uni.ON. “Grazie a questo supporto posso permettermi di dedicare il mio tempo solo allo studio senza dover cercare lavori per sostenermi. Il Campus per me ha significato opportunità, gruppo e dedizione".





“Con Uni.ON vogliamo fare in modo che il talento e le aspirazioni dei giovani non siano limitati dalle condizioni economiche o sociali di partenza. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso che abbiamo costruito insieme ai nostri partner per accompagnare gli studenti verso l’università, non solo attraverso un sostegno economico, ma anche offrendo orientamento, competenze e fiducia nelle proprie capacità. Come UniCredit Foundation, crediamo che investire nell’istruzione significhi creare opportunità concrete e durature per le nuove generazioni”, ha dichiarato Silvia Cappellini, General Manager di UniCredit Foundation.



Don Gino Rigoldi, Fondatore e Presidente del Comitato di Garanzia della Fondazione Don Gino Rigoldi ETS, ha commentato: “Per i giovani che abitano le periferie l’accesso all’Università è un’opportunità solo se sentono di avere un valore e di ricevere fiducia dal mondo adulto: è questo il compito principale di Uni.ON che, per il terzo anno, offre percorsi di preparazione e sostegno alla frequenza dell’università. Uni.ON non è una semplice borsa di studio, è un’alleanza tra studenti, docenti e tutor che mette al centro il progetto di futuro delle

ragazze e dei ragazzi. E con l'esperienza di questi due anni, insieme al sostegno di Unicredit Foundation, quest'anno abbiamo potuto includere nel progetto altre due Regioni, la Puglia e il Veneto, che si sommano alla Lombardia e alla Campania".





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