Francoforte: balza in avanti TUI
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo turistico integrato, in guadagno del 2,13% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,98%, rispetto a -1,43% del MDAX).
L'esame di breve periodo di l’operatore di viaggi e turismo classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,017 Euro e primo supporto individuato a 6,935. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,099.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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