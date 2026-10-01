Francoforte: si concentrano le vendite su TUI

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo turistico integrato , che tratta con una perdita del 2,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di TUI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l’operatore di viaggi e turismo rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,837 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,709. L'equilibrata forza rialzista di TUI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,965.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```