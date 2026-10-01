Francoforte: si concentrano le vendite su TUI
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo turistico integrato, che tratta con una perdita del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di TUI evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l’operatore di viaggi e turismo rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6,837 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6,709. L'equilibrata forza rialzista di TUI è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6,965.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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