Francoforte: rosso per TUI
(Teleborsa) - Composto ribasso per TUI, in flessione dell'1,96% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di TUI è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 6,348 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 6,504. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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