Francoforte: balza in avanti Wacker Chemie

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri , con una variazione percentuale del 2,10%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Wacker Chemie rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo del produttore di polisilicio e soluzioni biotecnologiche si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 90,62 Euro. Supporto stimato a 88,92. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 92,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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