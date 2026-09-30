Londra: andamento rialzista per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo che gestisce alberghi , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di InterContinental Hotels Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 166 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 163,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 168,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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