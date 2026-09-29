Londra: risultato positivo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Bene il gruppo che gestisce alberghi , con un rialzo del 2,46%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di InterContinental Hotels Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di InterContinental Hotels Group mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 163,7 USD. Rischio di discesa fino a 159,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 167,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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