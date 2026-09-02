Londra: scambi al rialzo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo che gestisce alberghi , che lievita del 2,05%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di InterContinental Hotels Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di InterContinental Hotels Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 157,7 USD. Prima resistenza a 160,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 156,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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