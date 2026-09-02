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Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group

Migliori e peggiori, In breve, Turismo
Londra: positiva la giornata per InterContinental Hotels Group
Seduta positiva per il gruppo che gestisce alberghi, che avanza bene del 2,05%.
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