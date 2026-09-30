Madrid: scambi al rialzo per Grifols
(Teleborsa) - Avanza la società farmaceutica e chimica spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,12%, rispetto a -0,49% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Il quadro tecnico di Grifols suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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