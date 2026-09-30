Madrid: scambi al rialzo per Grifols

(Teleborsa) - Avanza la società farmaceutica e chimica spagnola , che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Grifols mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,12%, rispetto a -0,49% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Il quadro tecnico di Grifols suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 9,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 9,75. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 9,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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