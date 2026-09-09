Milano 14:59
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Londra 14:59
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Madrid: andamento negativo per Banco Santander

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per Banco Santander
Ribasso composto e controllato per la banca spagnola, che presenta una flessione del 3,67% sui valori precedenti.
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