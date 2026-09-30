Parigi: rosso per Eiffage

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che presenta una flessione del 2,00%.



La tendenza ad una settimana di Eiffage è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Eiffage mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 99,73 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 102,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 98,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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