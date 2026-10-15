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Legrand scambia in rosso a Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Legrand scambia in rosso a Parigi
Pressione sul Gruppo industriale francese, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,77%.
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