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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano

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Piazza Affari: modesta la discesa registrata dal comparto oil italiano
In lieve calo l'indice petrolifero a Milano, che continua la giornata sotto la parità a 28.066,34 punti.
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