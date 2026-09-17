Milano 16:59
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Piazza Affari: calo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: calo per il comparto oil italiano
Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.886,4 punti, ritracciando dello 0,80%.
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