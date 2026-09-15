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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto oil italiano
L'Indice petrolifero a Milano procede a piccoli passi, avanzando a 27.787,14 punti.
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