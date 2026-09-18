Milano 10:17
52.206 -0,34%
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Dow Jones 17-set
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Londra 10:17
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Francoforte 10:17
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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano

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Piazza Affari: andamento negativo per il comparto oil italiano
Perde terreno l'indice petrolifero a Milano, che retrocede a 27.781,14 punti, ritracciando dell'1,02%.
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