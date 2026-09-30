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Prezzi consumo Francia (MoM) in settembre

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Prezzi consumo Francia (MoM) in settembre
Francia, Prezzi consumo in settembre su base mensile (MoM) -0,3%, in calo rispetto al precedente +0,7% (la previsione era -0,6%).

(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)
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