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Italia, Prezzi consumo (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Italia, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Italia, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,5%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
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