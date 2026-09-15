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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto

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Spagna, Prezzi consumo (MoM) in agosto
Spagna, Prezzi consumo in agosto su base mensile (MoM) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,3% (in linea con le stime degli analisti).
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