Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9476. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9446. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9506.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)