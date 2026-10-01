Milano 9:54
50.844 -1,03%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 9:54
10.432 -1,64%
24.923 -1,10%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,9476. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,9446. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,9506.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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