Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Risultato negativo per il derivato italiano, con una flessione dello 0,86%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 50.835. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 51.660. Il peggioramento del Future sul FTSE MIB è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 50.560.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)